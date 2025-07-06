İntiharkolik Hasan, bu kez Burdur'da çatıya çıktı

Burdur'da dikkat çeken olay...

Gölhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi üzerinde yürüyen vatandaşlar, bölgedeki bir binanın çatısında şüpheli bir hareketlilik fark etti.

Çatıda, elinde bıçakla dolaşan bir şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı binanın önüne hava yastığı açarak güvenlik önlemi alırken, polis ve itfaiye personeli merdivenle çatıya çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı.

PARAYI ALINCA İNMEYİ KABUL ETTİ

Müzakereler sonucu şahıs, talep ettiği parayı alınca elindeki bıçağı bıraktı.

Şüpheli, ekipler tarafından güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

AYNI NUMARAYI 200'DEN FAZLA KEZ TEKRARLADI

Kimlik tespiti yapılan kişinin ülke genelinde 200'den fazla kez benzer girişimlerde bulunan Hasan İ. olduğu belirlendi.

Emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen Hasan İ.'nin daha önce de birçok şehirde benzer yöntemle çatıya çıkıp "İntihar edeceğim" diyerek para talep ettiği öğrenildi.