Iraklı kadının katili: Fuhuş için parada anlaşamadık

Kocaeli'de yarı çıplak halde cesedi bulunan 29 yaşındaki Irak uyruklu kadının öldürülmesine ilişkin tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

Kocaeli'de "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evinden çıkan Irak uyruklu 29 yaşındaki Sarah Alı Shareef’ın, 24 Kasım Perşembe günü Agah Ateş Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi Hereke Amfi Tiyatro mevkiinde yarı çıplak halde cansız bedeni bulundu.

Genç kadının öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 52 yaşındaki A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zorla ilişkiye girmeye çalışırken öldürdü

Şüpheli İfadesinde, Sarah Alı Shareef ile olay günü fuhuş için bir araya geldiklerini iddia eden A.K.’nin, para konusunda anlaşamadıklarını ve genç kadınla zorla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını, kadının bağırması üzerine paniklediğini, onu susturmak için ağzını kapattığı ve boğazını sıktığını, bunun neticesinde Sarah Alı Shareef’in hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; aynı zamanda, ifadesinde alkollü olduğunu da kaydeden A.K.’nin, Sarah Alı Shareef’i öldürdükten sonra cesedini aracına alarak olay yerinden 100 metreye ileriye bıraktığını söylediği bildirildi.