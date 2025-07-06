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Isparta otomobille çarpışan minibüs devrilmekten son anda kurtuldu: 3 yaralı

Isparta'da kırmızı ışıkta duramayan otomobil, kavşakta minibüsle çarpıştı. Savrulan minibüs, devrilmekten son anda kurtulurken 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA İHA
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Yasemin G. idaresindeki otomobil, kavşağa geldiği sırada kırmızı ışıkta duramayınca karşıya geçmek isterken minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, devrilmekten son anda kurtulurken araçta yolcu olarak bulunan Melek G., Gönül İ. ve Erdoğan İ. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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