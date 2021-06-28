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    Isparta’da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

    İki otomobilin çarpışması ile araçların içerisinde bulunan 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 14:27
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 14:29
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    Isparta’da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

    Isparta’da, Senirkent-Yalvaç dörtyol kavşağında seyir halinde olan Mustafa Tuna Basançelebi yönetimindeki otomobil, Ali Gümüş idaresindeki otomobille çarpıştı.

    Mustafa Tuna Basançelebi dahil araçta bulunan Damla Basançelebi, Cavit Şengül, Emrah Köprü ile diğer araçtaki Ali Gümüş, Aynur Gümüş, Sultan Eroğlu, Gülsüm Cevizkaya ve Zehra Kiraz kazayı yaralı olarak atlattı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslara alınarak Senirkent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Isparta’da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı #1

    Isparta’da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı #2

    Isparta’da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı #3

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