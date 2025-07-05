Isparta'da boğanın saldırısına uğrayan besici ağır yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan bir besihanede boğasına bakım yapmak isteyen M.Ç., hayvanın aniden saldırması sonucu sert bir darbeyle yere düştü.

Darbenin etkisiyle M.Ç.'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU STABİL

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Ç., daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

M.Ç.'nin sağlık durumunun stabil olduğu bildirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.