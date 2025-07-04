Isparta'da çalıntı araçla kaçarken 'dur' ihtarına uymadı: Av tüfeğiyle kendini vurdu

Isparta'nın Ylavaç ilçesinde bağlı Hisarardı köyü Su Çıktığı mevkiinde, korkunç bir olay meydana geldi.

Hakan İ. (54) isimli şahsın çaldığı 34 RS 423 plakalı araçla kaçtığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu aracı kırsal arazide terk edilmiş halde buldu.

YAKALANDI

Bölgede yapılan aramalarda, şüpheli Hakan İ. ağaçlık alanda gizlenirken yakalandı.

Hakan İ., jandarma ekiplerini fark edince av tüfeğiyle bir el ateş etti.

POLİS ÇAĞRI YAPTI

Ekipler ise havaya iki el uyarı ateşi açarak, teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

KENDİNİ VURDU

Şüpheli, uyarılara uymayarak elindeki av tüfeğiyle göğsüne 2 el ateş ederek intihar etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda herhangi bir jandarma personelinin yaralanmadığı öğrenilirken Hakan İ.'nin cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.