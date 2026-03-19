Özgür Özel'in Akın Gürlek'e iftiralarına Ersan Şen'in yorumu: Rezalet

Siyasetin gündeminde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iftiraları ve çirkin ifadeleri var.

Özel'in iftira ve siyasi üsluba yakışmayan diline karşı tepkiler büyürken Ensonhaber YouTube kanalında Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel'in ifadelerinin son derece hatalı olduğuna dikkat çeken Şen, aynı zamanda muhataplık konusunda da eleştirilerde bulundu.

"ÖZEL'İN İFADELERİ SİYASET DEĞİL, REZALET"

Özel'in iftira atmak dışında birçok önemli önceliği olması gerektiğini belirten Şen şunları söyledi:

"Asla kabul edilemez. Ben bunu gördüm, duydum; baktım, rezalet. Bu siyaset değil, siyaset değil. Siyasi muhatabı da değil, tekrar söylüyorum, sen siyasi muhatabın değilsin."

"SEN DERNEK BAŞKANI DEĞİLSİN, CHP'NİN GENEL BAŞKANISIN"

Çünkü şuraya not aldım; netice itibariyle, önüme koyayım, söylemek istemiyordum. Ama kardeşim, neticede siz Kanarya Sevenler Derneği başkanı değilsiniz, siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısınız.



Sizin muhatabınız belli, siyaseten söylemeniz gerekenler belli, ama bu sözler değil. Bu sözlerle kaybedersin, karşılık bulamazsın. Rakip gördüğün kişi 1-0 öne geçer.

"CHP GENEL BAŞKANI OLARAK İLGİLENMEN GEREKEN BAŞKA KONULAR VAR"

"Odaklanman gereken; Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, 'iktidara adayım' diyorsun, ilgilenmen gereken başka yerler var. Sayın Mehmet Şimşek açıklamış: 2025 yılı gayri safi milli hasıla toplamı 1 trilyon 600 milyar dolar. Kişi başına yıllık 18 bin dolar, aylık bin 500 dolar düşüyor her bir ferdin. Düşüyor mu, düşmüyor mu bunun hesabını soracaksın, bunun peşinden koşacaksın.

Kamu tasarrufunun peşinden koşacaksın milletin cebine giriyor mu? Emeklinin maaşının peşinden koşacaksın. 4 bin lira bayram ikramiyesi, 4 bin lira üniversite bursu niye 10 bin lira olmuyor, madem gayri safi milli hasıla 1 trilyon 600 milyar dolarsa. Öyle mi, hesap yaptım burada çıkardık, bütün rakamlarla geldim. 792 bin lira yıllık, aylık da 66 bin lira; 86 milyonun her birinin cebine girmesi gereken para. "Her bir ferdin cebine giremez ama, 28 bin lira da girmemeli" diyeceksin. Bunu söyleyeceksin."

"OTOBÜS ÜZERİNDE KONUŞUYORSUN AMA VATANDAŞLA BAĞIN KOPUK"

Bizim banknot, yani kağıt para toplamımız 385 lira. 200 lira, 100 lira, 50 lira, 20 lira, 10 lira, 5 lira. "Sen bununla bir kilo kıyma, bir kilo peynir, bir çift ayakkabı, gömlek ne alabiliyorsun?" diyeceksin. Bunları konuşacaksın.



Gideceksin Eminönü meydanında vatandaşla buluşacaksın. Gideceksin Kapalı Çarşı'da esnafı dolaşacaksın. Sabah kahvaltısında veya o kepengini açarken yanında bulunacaksın.



Otobüs üzerinden bir-iki saat konuş, salı günü grup toplantılarında monologları yap ama vatandaşla bağın kopuk. Mesele bu, benim anlatmak istediğim bu.

"GENEL BAŞKANIN İŞİ MİDİR BUNLAR"

Bak şöyle söyleyeyim size, Mart başında mazot, gübre, planlı üretim desteği yapılacak çiftçiye. Neticede 3 ay sonra yaz hasadı var. Çiftçi parasını alamamış bunun hesabını sorsana. Desene "Bu parayı niye vermiyorsunuz kardeşim." Bak mazota gelen zamlara, yine gelecek; savaş maalesef bu yükü de üzerimize koydu.



Gübreye gelmiş ton başına 6 ile 7 bin lira. Bunları sor, bunlarla uğraş. Bunlarla ilgilen. Ama çıktın şimdi sen sayın bakana o lafları söylüyorsun. Yok diyorsun "Boyu bu. Şusu bu, busu bu." Bunlarla ne yapıyorsun? Genel başkanın işi midir bu? Böyle siyaset mi olur? Bunu siz söylediniz, ilgili makamlara verdiniz; kurmaylarınız var, yöneticileriniz var; baksın, takip etsinler, geçti.

"İFTAR SOFRALARINDA VATANDAŞLA OTURMUYOR MUSUN, KAYBETTİN"

Yurt dışında ne kadar oy var biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde, en az yüzde 2 buçuk.



Kaçı gitti Ramazan'da iftar sofralarına. Fransa'ya, Almanya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya… Kaç kişi gitti? Kaç muhalefet lideri veya muhalefeti temsilen orada gidip de camilerde, oralarda, buralarda kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla oturdu? Oturuyor musun, oturmuyor musun? Kaybettin kardeşim.

"YEL DEĞİRMENLERİNE KARŞI SAVAŞAN DON KİŞOT KONUMUNDA OLAMAZSIN"

Gelirsin burada onları açarsın gösterirsin ne anlıyor vatandaş ondan ne olacak? Bak doğru veya yanlış ne olacak nereye varacaksın? Bak sen kardeşim yel değirmenlerine karşı savaşan Don Kişot konumunda olamazsın. Senin bu memleketi milleti ikna etmen için onların dertlerini dinlemen, onlara kulak kabartman, dinlemen, anlaman, çözüm önerilerini ortaya koyman lazım.

"MUHALEFET SOKAKTA YAPILIR, TELEVİZYON EKRANLARINDA DEĞİL"

Bunu yapmadığın sürece seni niye tercih etsin? Senin hikayen ne? diye sorduğunda; '2030'da ne 2035'te ne 2040'ta ne hikayen ne?' Ne yapacaksın, gelecek için ne yapacaksın, çocuklar için ne yapacaksın? Bunlara odaklanacaksın.



Muhalefet öyle yapılır. Muhalefet sokakta yapılır, dolaşarak yapılır, mahallelerde yapılır. Televizyon ekranlarında orada çıkıp da bir takım belgeleri göstermek suretiyle yaptığı muhalefetin sana ve uğuruna takip ettiğin davana bir faydası olmaz kardeşim.