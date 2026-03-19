Lübnan’da Rus gazeteciler, İsrail saldırısında yaralandı

İsrail bir yandan ABD'nin desteği ile İran'a karşı başlattığı savaşı devam ettirirken, diğer yandan da Hizbullah'ı bahane ederek Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in saldırılarından bu kez Rus gazeteciler nasibini aldı.

Russia Today (RT) kanalının İngiltere vatandaşı muhabiri Steve Sweeney ve foto muhabiri Ali Rıza, Lübnan’ın güneyinde, Litani Nehri üzerindeki Kasimiyye Köprüsü yakınında çekim yaptıkları sırada İsrail saldırısına maruz kaldı.

RT’nin açıklamasına göre, merminin şarapnelleri her iki gazetecinin uzuvlarına hafif şekilde isabet etti.

TEDAVİ ALTINDALAR

Gazetecilerin bilincinin açık olduğu belirtilirken, hastanede tedavi altına alındıkları ifade edildi. RT yetkilileri, doktorlardan gelecek ayrıntılı bilgilerin beklendiğini açıkladı. Saldırı anına dair görüntüler sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

RUSYA'DAN TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırıyı sosyal medya üzerinden kınadı ve “Gazze’de iki yüz gazetecinin öldürülmesinin ardından, bugün yaşananları tesadüf olarak nitelendirmek mümkün değil” ifadelerini kullandı. Zaharova, saldırının “önemli bir stratejik askeri hedefe” değil, bir haber çekim noktası olduğu yerleşim alanına isabet ettiğini belirterek gazetecilere acil şifa diledi.

İSRAİL ORDUSU, BASIN MENSUPLARINI YANITSIZ BIRAKTI

Zaharova, konuyla ilgili uluslararası kuruluşların tepkilerini beklediklerini ifade ederken, İsrail ordusu henüz AA muhabirinin saldırıya ilişkin sorularına yanıt vermedi. Olay, bölgede artan gerilim ve gazetecilere yönelik tehlikeleri bir kez daha gündeme taşıdı.