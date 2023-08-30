Isparta'da işe yerleştirme vaadiyle 3,5 milyonluk vurgun 60'a yakın kişiyi kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle yaklaşık 3,5 milyon lira dolandırdığı belirlenen Erkan Akdeveci ve Ali Yılmaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

Güvenlik güçlerinin dolandırıcılara yönelik operasyonları devam ediyor.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta merkez ilçeler ve bağlı bazı köylerde 60'a yakın kişinin, kamu kurumlarının ismini kullanarak, işe yerleştirme vaadiyle güvenlerini kazanıp dolandırıldığı bilgisine ulaştı.

60 kişiden 3,5 milyon lira

Ekipler, toplamda yaklaşık 3,5 milyon TL vurgun yaptığı belirlenen Erkan Akdeveci ve Ali Yılmaz'ı yakalamak için harekete geçti.

2 kişi tutuklandı

Düzenlenen operasyonda Erkan Akdeveci ve Ali Yılmaz, dün belirlenen adreste yakalanarak, gözaltına alındı.

Operasyonda otomatik av tüfeği ve 68 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan Erkan Akdeveci ve Ali Yılmaz dün akşam saatlerinde polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.