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Isparta'da otomobil tabelaya çarpıp takla attı: 1 ölü

Isparta'da otomobil tabelaya çarpıp takla attı: 1 ölü Keçiborlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tabelaya çarparak takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturmaya başlatıldı.