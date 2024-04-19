Isparta'da otomobil tabelaya çarpıp takla attı: 1 ölü

İHA
Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Yağbasan kavşağı mevkiinde 37 yaşındaki Medine Porsuk idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu anayoldan çıkıp yol kenarındaki tabelaya çarparak takla attı.
İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Porsuk’un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturmaya başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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