Isparta'da pencereden düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

İHA
Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü Köyü'nde 78 yaşındaki Aslan Aksu, iki katlı evinin üst katındaki penceresinden bir anda dengesini kaybederek düştü.
Olayı gören köylülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdi
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından Aksu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış