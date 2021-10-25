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    Isparta’da taksiden indirdikleri adamı darbettiler

    Ticari taksinin kırmızı ışıkta durmasının ardından müşteri, iki şahsın saldırısına uğradı.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 15:33
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    Isparta’da taksiden indirdikleri adamı darbettiler

    Isparta’da dün akşam saatlerinde bir yolcu, saldırıya uğradı.

    İstanbul yolu üzerinde bir kavşakta meydana gelen olayda, seyir halinde olan iki otomobil kırmızı ışıkta durduktan sonra ticari taksi içindeki müşteri araçtan indirildi.

    TAKSİDEN İNDİRİP DÖVDÜLER

    Görüntülerde, yere yatırılan söz konusu müşterinin iki şahıs tarafından dövüldüğü görülüyor.

    Darbedilen adam yeniden taksiye bindirildi. "Abi lütfen vurma" diyen müşterinin uğradığı saldırı anbean kaydedildi.

    Isparta’da taksiden indirdikleri adamı darbettiler ViDEO

    Isparta’da taksiden indirdikleri adamı darbettiler #1

    Isparta’da taksiden indirdikleri adamı darbettiler #2

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