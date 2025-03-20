Isparta'da tekel bayinin camını kırıp içki çaldı

İHA

Isparta'da kent merkezine bağlı Mimar Sinan Caddesi’nde gece saatlerinde bir tekel bayiinin önüne giden B.Ç. isimli şahıs, elindeki taşla dükkanın camını kırdı ve içeriye girdi.

Şüpheli daha sonra dolaptan içki çaldı.

İÇKİ HIRSIZI YAKALANDI

Daha sonra hızla uzaklaşan B.Ç., iş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yakalandı.

İfadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, B.Ç.'nin elindeki taşlarla iş yerinin camını kırarak içeri girdiği ve dolaptan içki aldıktan sonra hızla uzaklaştığı anbean kaydedildi.