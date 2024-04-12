Isparta'da virajı alamayan otomobil alt geçite düştü: 2 yaralı

Isparta'da Davraz Mahallesi Miryakefalon kavşağında cezaevi istikametinden Eğirdir istikametine seyir halinde olan 49 yaşındaki Murat B. hakimiyetindeki otomobil virajı alamayarak yaklaşık 10 metreden alt geçide düştü.
Meydana gelen kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Zeliha B. yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Ekipler sevk edildi
İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün durumu kritik
Öte yandan, sürücü Murat B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu eşinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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