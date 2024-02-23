İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, saat 23.00 sularında sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısındaki beton parçaları düştü.
Otomobillerin üzerine düştü
Düşen beton parçalarından bazıları park halindeki 2 otomobilin üzerine denk geldi.
Gürültüye uyanan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemleri alındı
İtfaiye ekipleri, çökmenin meydana geldiği binan çatısında inceleme yaptı.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.
Çatıdan kopan beton parçalar belediye ekipleri tarafından temizlenirken zabıta ekipleri de bina etrafında önlem aldı.
Maddi hasar meydana geldi
Arabaların üzerine düşen beton parçaları araçlara büyük maddi hasar verdi.
"En büyük hasar bizim araçta"
Otomobili zarar gören Behzat Bişkin, "Evde oturuyorduk biz, herhangi bir şey yoktu. Bir gürültü çıktı, cama çıktığımızda arabamızın üzerine bir şey düşmüş gibiydi. Bir araba daha vardı onda fazla bir şey yok ama en büyük hasar bizim araçta. Durum bu, şimdi karakola gideceğiz. Saat 23.00 gibi oldu, yapacak bir şey yok." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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