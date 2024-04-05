İstanbul Ataşehir'de otomobilin cipe arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

İHA
İstanbul'un Ataşehir ilçesi TEM Otoyolu'nda Murat Şahin kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Yusuf Teoman İnce yönetimindeki cipe arkadan çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1'i ağır 2 yaralı
Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Şahin, ağır yaralanırken cip sürücüsü İnce de hafif yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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