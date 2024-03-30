İstanbul Ataşehir'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

İHA
İstanbul'un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi'nde M.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi.
5 yaralı
Otomobilde sıkışan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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