İstanbul Avcılar'da evde silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın birinci katındaki evden gelen kadın çığlığı ve ardından silah sesleri üzerine çevre sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Murat Yıldız'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde bulunan kadın, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri olaydan sonra binadan ayrıldığı tespit edilen 2'si kadın 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

NARKOTİK DEVREYE GİRDİ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada bir süre önce uyuşturucu iddiaları üzerine bu adrese narkotik ekiplerinin operasyon düzenlediğini belirledi.

Çevre sakinlerinin gece geç saatlerde çok sayıda araçla bazı kişilerin gelip gittiğini belirtmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinden destek istendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü sırada Narkotik Şube ekiplerinin evde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Bunun üzerine özel eğitimli narkotik köpeği de eve getirilerek arama yapıldı ancak ikinci aramada herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Savcının evde yaptığı incelemenin ardından vücudunda darbe izine rastlanan ve isabet eden kurşunla yaşamını yitirdiği belirlenen Murat Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.