Fatih Tekke: Ahlaksızlık çağındayız, çocuklar su gibi öldürülüyor!

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yendi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hem maçı değerlendirdi hem de dünya gündemiyle alakalı konuştu.

"AHLAKSIZLIK ÇAĞINDAYIZ"

Özellikle Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Tekke, dünyanın sessiz kaldığı çocuk ölümlerine tepki gösterdi.

Tekke, günümüz dünyasını "ahlaksızlık çağı" olarak nitelendirdi.

"ÇOCUKLARIN SU GİBİ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ"

Tekke, "Çocukların su gibi öldürüldüğü bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Ve bu maalesef hep Müslüman kesime oluyor, bunu da özellikle söylemem lazım" ifadelerini kullandı.

Dünyanın büyük bir sınavdan geçtiğini de ifade eden Tekke, "Dünya bir sınavdan geçiyor. Ahlaksızlık çağındayız! Buna katılıyorum." dedi.

"ZULÜM VE SAVAŞIN OLMADIĞI BİR DÜNYA..."

Ünlü teknik adam son olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Zulüm ve savaşın olmadığı, insanların özgür bir şekilde hayatlarını devam ettirdiği bir dünya herkesin isteği. Ancak mümkün gözükmüyor."