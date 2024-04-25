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İstanbul Avcılar'da kaldırım çöktü, bina boşaltıldı

İstanbul Avcılar'da kaldırım çöktü, bina boşaltıldı Bir binanın önündeki kaldırım ve basamakların olduğu bölüm çökerken, bina tedbir amacıyla boşaltıldı.