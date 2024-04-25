İstanbul Avcılar'da kaldırım çöktü, bina boşaltıldı

DHA
Merkez Mahallesi Nurel Sokak'taki 4 katlı binanın önündeki kaldırım ve binanın merdivenleri büyük bir gürültü ile çöktü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olay yerinde incelemelerde bulunurken, sans eseri yaralanan kimsenin olmadığı ve çökmenin toprağın altının boşalması nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.
Bölgedeki bina boşaltıldı
Görevliler bölgede önlem alırken, binanın giriş ve çıkışını sağlamak için tahtalar birbirine çakılarak portatif bir yol yapıldı.
Avcılar Belediyesi ekipleri de incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından ise bina tedbir amacıyla boşaltıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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