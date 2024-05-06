İstanbul Avcılar'da otomobilin üstüne vinç düştü: 2 kişi kıl payı kurtuldu İstanbul Avcılar'da inşaat çalışması sırasında toprağın çökmesi sonucu vincin park halindeki otomobilin üstüne devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde inşaat çalışması sırasında vincin tekerlerinden birinin altındaki toprakta çökme yaşandı.

Vincin bir kısmı park halindeki otomobilin üstüne düştü.

Olay sırasında otomobilin yanında bulunan bir kız ve adam kıl payı kurtuldu.

Otomobil ağır hasar alırken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada çökme sebebiyle yere düşerek yaralanan bir inşaat çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vinç, başka bir vinçle düzeltilerek kaldırılırken aracın üstüne düştüğü o anlar ise sokaktaki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Bir facia olabilirdi"

Olayla ilgili konuşan esnaf Ramazan Özkan, "Yanımızda inşaat yapılıyor. Toprağın altı kazıdan dolayı biraz çökmüş. Vincin ağırlığına dayanmadı ve lastikler batınca vinç yan devrildi. Dükkanımın önünde arkadaşımızın arabası vardı. Ona zarar verdi. Bir kız çocuğu ve bir adam saniye ile kendilerini kurtardılar. Daha sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yeri inceleme geldi ve tutanak tuttular. Tabii mahallede herkes şok yaşadı. Deprem oldu zannettiler. Vinci kaldırdılar. Ucuz atlatıldı, bir facia olabilirdi" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)