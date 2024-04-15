İHA
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde kardeşiyle çay ocağında oturduğu sırada 62 yaşındaki Ahmet F.'ye yakın mesafeden 3 el ateş eden kasklı saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahlı saldırıda bacağından yaralanan Ahmet F., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşananlar kamerada
Hastanede tedavisi devam eden Ahmet F.'nin ifadesinde herhangi bir husumetlisinin olmadığını söylediği öğrenildi.
Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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