İstanbul Bağcılar'da çay içen şahıs bacağından vuruldu İstanbul Bağcılar'da kasklı saldırgan, çay ocağında oturan şahsa silahlı saldırıda bulundu. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde kardeşiyle çay ocağında oturduğu sırada 62 yaşındaki Ahmet F.'ye yakın mesafeden 3 el ateş eden kasklı saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırıda bacağından yaralanan Ahmet F., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşananlar kamerada

Hastanede tedavisi devam eden Ahmet F.'nin ifadesinde herhangi bir husumetlisinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)