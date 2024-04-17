İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı: 2 yaralı

İHA
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi seyir halindeki motosikleti durduran Hakan P., motosikletteki Doğukan Ş. ve arkasında olan Serhat T.'ye ateş açtı.
Açılan ateş sonrasında Doğukan Ş. ve Serhat T. yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren Hakan P. olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırgan yakalandı
Kaçan Hakan P., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Saldırı sırasında olay yerindeki 4 araçta ve bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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