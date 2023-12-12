İstanbul Bağdat Caddesi'nde makas atarak ilerledi! Yakalanan sürücüye 6 bin lira ceza verildi Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde makas atarak ilerleyen sürücüye 6 bin 323 lira ceza uygulandı.

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DHA

Trafikte kuralları hiçe sayan magandalar uslanmıyor...

Cezalara aldırış etmeyen makas atan magandalar bu kez İstanbul'da ortaya çıktı.

27 Kasım'da Kadıköy'ün Bağdat Caddesi'nde yaşanan olayda, caddede makas atarak ilerleyen otomobilin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Sürücü tespit edildi

Görüntüleri inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün Y.İ. olduğunu belirledi.

6 bin 323 lira ceza yazıldı

Ekipler tarafından yakalanan sürücüye makas atmak, saygısızca araç kullanmak, yakın takip, araçlara izin almaksızın ve tescil kaydına işlenmeden reklam, yazı, işaret takmak, görüşü engelleyecek şekilde duman çıkaran araçları kullanmak maddesinden olmak üzere toplamda 6 bin 323 TL idari para cezası uygulandı.

Adli işlem de yapıldı

Sürücü hakkında ayrıca, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlemler başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)