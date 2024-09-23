İstanbul Bayrampaşa'da İETT otobüsü kontrolden çıkıp gelinlikçiye daldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı şehir içi ulaşım araçları sık sık kaza yapıyor.
Bayrampaşa ilçesi, Yıldırım Mahallesi'nde, İETT otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki bir otomobile sonra da kaldırıma çıkarak binaya çarparak durabildi.
GELİNLİK DÜKKANINA ÇARPARAK DURABİLDİ
Eminönü'ne hattında sefer yapan belediye otobüsünün çarptığı 4 katlı binanın girişinde bulunan gelinlikçi dükkanında hasar meydana gelirken olayda bazı yolcular da hafif yaralandı.
Otobüsün girdiği gelinlikçide bulunanlar olaydan yara almadan kurtuldu.
ÇEVREDE PANİK YAŞANDI
Çevrede büyük paniğe yol açan kaza sonrasında, yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye gelerek sürücü ve yolcuların sağlık durumlarıyla ilgilendi.
OTOBÜS ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI
Saat 18.30'da gerçekleşen kaza sonrasında trafik tıkandı ve olay yerine gelen çekici vasıtasıyla otobüs sıkıştığı yerden çıkarıldı.
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