İstanbul Bayrampaşa'da korkunç olay: Karısını ve kızını öldürdü

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde korkunç olay...
İddiaya göre Nazime Şahin (62), bir süre önce Elazığ'daki eşinin yanından ayrılarak İstanbul'da öğretmenlik yapan kızı Fatmanur Şahin'in (29) yanına geldi.
Eşi Seydi Şahin'in (68) ısrarına rağmen kızının yanında kalmak istediğini söyleyen Nazime Şahin, Elazığ'a dönmeyeceğini belirtti.
Eşini ve kızını öldürüp teslim oldu
Bunun üzerine İstanbul'a gelen Seydi Şahin, eşi ve kızının yaşadığı eve gitti, yaşanan tartışma sırasında eşini ve kızını tabancayla vurarak evden ayrıldı.
Seydi Şahin, en yakın polis merkezine giderek teslim oldu.
Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.
Cenazeler incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
4 gün enkaz altında kalmış
Öte yandan Nazime Şahin'in bir yakınını ziyaret için gittiği Malatya'da 6 Şubat depremine yakalanarak 4 gün enkaz altında kaldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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