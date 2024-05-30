Haberler



3. Sayfa



İstanbul Bayrampaşa'da korkunç olay: Karısını ve kızını öldürdü

İstanbul Bayrampaşa'da korkunç olay: Karısını ve kızını öldürdü İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi, ayrı yaşadığı karısı ile kızını silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, polis merkezine giderek teslim oldu.