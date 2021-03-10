- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul Beylikdüzü'nde kadın cinayeti
İstanbul Beylikdüzü'nde kadın cinayeti
Sitede meydana gelen olayda, bir kadın silahla vurularak öldürüldü.
- İHA
- 10.03.2021 - 15:23
- Güncelleme : 10.03.2021 - 15:46
İstanbul Beylikdüzü'nde kadın cinayeti yaşandı.
İlçeye bağlı İstiklal Caddesi'nde bulunan bir site içindeki daireden silah sesi yükseldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DAİREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekipler, daire içerisinde bir kadının silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.