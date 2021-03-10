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    İstanbul Beylikdüzü'nde kadın cinayeti

    Sitede meydana gelen olayda, bir kadın silahla vurularak öldürüldü.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 15:23
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 15:46
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    İstanbul Beylikdüzü'nde kadın cinayeti

    İstanbul Beylikdüzü'nde kadın cinayeti yaşandı.

    İlçeye bağlı İstiklal Caddesi'nde bulunan bir site içindeki daireden silah sesi yükseldi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    DAİREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Ekipler, daire içerisinde bir kadının silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

    Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

    İstanbul Beylikdüzü nde kadın cinayeti #1

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