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İstanbul Beyoğlu'nda durağa dalan İETT otobüsü kaçtı Abone Olun

İstanbul Beyoğlu'nda durağa dalan İETT otobüsü kaçtı İstanbul Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü yol kenarındaki durağa çarptı. Şans eseri kimse yaralanmazken durağı yerle bir eden İETT şoförü, otobüsle birlikte uzaklaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'da vatandaşı çileden çıkaran ulaşım sorunlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak Beyoğlu ilçesi Hasköy mevkisinde seyreden 34 HO 2503 plakalı İETT otobüsü saat 01.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan durağa daldı. Facianın eşiğinden dönüldü Durakta yolcu olmaması sayesinde facianın eşiğinden dönülürken çarpmanın etkisiyle durak yerle bir oldu. İETT otobüsünün çarptığı durakta kırılan cam ve metal parçaları etrafa dağıldı. Olay yerinden kaçtı Çevredeki vatandaşların iddiasına göre kazaya sebebiyet veren İETT şoförü ise olay yerinden kaçtı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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