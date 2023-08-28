İstanbul Beyoğlu'nda durağa dalan İETT otobüsü kaçtı

İHA
İstanbul'da vatandaşı çileden çıkaran ulaşım sorunlarına her geçen gün yenileri ekleniyor.
Son olarak Beyoğlu ilçesi Hasköy mevkisinde seyreden 34 HO 2503 plakalı İETT otobüsü saat 01.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan durağa daldı.
Facianın eşiğinden dönüldü
Durakta yolcu olmaması sayesinde facianın eşiğinden dönülürken çarpmanın etkisiyle durak yerle bir oldu.
İETT otobüsünün çarptığı durakta kırılan cam ve metal parçaları etrafa dağıldı.
Olay yerinden kaçtı
Çevredeki vatandaşların iddiasına göre kazaya sebebiyet veren İETT şoförü ise olay yerinden kaçtı.
O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.