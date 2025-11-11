Abone ol: Google News

İstanbul Büyükçekmece'de arkadaşlar arasında silahlı kavga: 2 ölü

İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobildeki arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 04:25
  • İstanbul Büyükçekmece'de hareket halindeki aracın içinde çıkan kavgada silahla ateş eden kişi 2 arkadaşını öldürdü.
  • Olayda 1 kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi D-100 kara yolu yan yolda seyir halindeki otomobilde bulunan 4 arkadaş arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda araçtaki 1 kişi silahla 3 arkadaşına ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

