İstanbul Büyükçekmece'de arkadaşlar arasında silahlı kavga: 2 ölü

- İstanbul Büyükçekmece'de hareket halindeki aracın içinde çıkan kavgada silahla ateş eden kişi 2 arkadaşını öldürdü.
- Olayda 1 kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi D-100 kara yolu yan yolda seyir halindeki otomobilde bulunan 4 arkadaş arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda araçtaki 1 kişi silahla 3 arkadaşına ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.