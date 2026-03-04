Haber için savaşın ortasına giden Ensonhaber ekibi, 6 saatlik gözaltının ardından serbest

Orta Doğu'da savaş çanları çalarken Ensonhaber olay yerinde...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısı büyük bir yıkıma yol açarken İran da bu saldırıları yanıtsız bırakmadı.

Tahran yönetimi tarafından İsrail'e binlerce füze fırlatılırken Ensonhaber ekibi savaş alarmı verilen bölgeye gitti.

İSRAİL'DE GÖZALTINA ALINDILAR

Bölgeden görüntü ve bilgi alarak vatandaşları bilgilendirmek isteyen Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Ensonhaber Yazarı Adem Metan, burada İsrail güçlerinin zorbalığı ile karşılaştı.

İnsanların haber alma hakkı için ateşin ortasına giden iki gazeteci gözaltına alındı.

6 SAAT GÖZALTINDA TUTULDULAR

Herhangi bir gerekçe sunulmadan alıkonulan Ünal ve Metan yaklaşık 6 saat gözaltında tutuldu.

Öte yandan Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, serbest bırakılmalarının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"İŞİMİZİ YAPMAYA GİDİYORUZ"

Mısır'dan İsrail'e geçmek istedikleri sırada gözaltına alındıklarını belirten Ünal, "Haber takibi için Mısır üzerinden İsrail’e giriş yapmak isterken 6 saatlik gözaltı işlemine maruz kaldık.

Şimdi serbestiz ve işimizi yapmaya gidiyoruz. Tel Aviv’den gelişmeleri aktaracağız" dedi.

DETAYLAR DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Ünal ayrıca, 6 saatlik gözaltı süreçlerine dair detayları daha sonra anlatacaklarını ifade etti.

HAKAN FİDAN VE BURHANETTİN DURAN'A TEŞEKKÜR

Ünal ayrıca serbest bırakılma süreçlerinde gayret gösteren yetkililere atıfta bulunarak "İletişim Başkanı Sn Burhanettin Duran ve Dışişleri Bakanı Sn Hakan Fidan’a ilgi ve alakaları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA DESTEK MESAJI

Gözaltı sürecinde birçok siyasiden iki gazeteci için destek mesajları paylaşıldı.

Paylaşılan mesajlarda İsrail'in basın haklarına saldırdığı vurgulandı.