Gaziantep FK-Fenerbahçe ışık krizi nedeniyle maçı gecikmeli başlıyor

Türkiye Kupası grup aşamasının 4. hafta mücadelesinde 20:30'da başlaması beklenen Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması statta yaşanan ışık problemi nedeniyle gecikme yaşandı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 4. haftasında Fenerbahçe Gaziantep FK’ya konuk oluyor.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE İLK 11’LER
Gaziantep FK: Burak, Camara, Mujakic, Melih, Kozlowski, Abena, Sorescu, Sangare, Kabadayı, Maxim, Rodrigues.
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Guendouzi, Brown, Fred, Levent, Kante, Kerem, Musaba, Cherif.
IŞIK KRİZİ NEDENİYLE GECİKMELİ BAŞLIYOR
Maç öncesi stadyumda yaşanan ışık probleminden dolayı karşılaşmanın başlaması gecikti.
Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasının başlaması için stadyumdaki ışık sorununun çözülmesi bekleniyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi