İsrail'de gözaltına alınan İlyas Efe Ünal ve Adem Metan'a siyasilerden destek mesajları

Orta Doğu'da başlayan kanlı savaş 5.gününde de sürüyor.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıda binden fazla sivil hayatını kaybederken İran'a buna karşılık İsrail'e yönelik misilleme saldırıları başlattı.

İsrail'in birçok noktasında saldırılar nedeniyle sirenler çalarken Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile Ensonhaber Yazarı Adem Metan son durumu aktarmak için bölgeye gitti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Burada yaşanları inceleyerek olay yerinden bilgi ve görüntü almak isteyen İlyas Efe Ünal ve Adem Metan, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Adem Metan, "İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız.Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil." dedi

6 SAAT SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

Vatandaşların haber alma hakkını sağlamak için kendilerini tehlikeye atarak İsrail'e giden iki isim 6 saatlik gözaltı sürecinin ardından serbest bırakıldı.

"ŞİMDİ SERBESTİZ İŞİMİZİ YAPMAYA GİDİYORUZ"

Serbest kalmalarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İlyas Efe Ünal, şunları kaydetti:

Haber takibi için Mısır üzerinden İsrail’e giriş yapmak isterken 6 saatlik gözaltı işlemine maruz kaldık.



Şimdi serbestiz ve işimizi yapmaya gidiyoruz.



Tel Aviv’den gelişmeleri aktaracağız



Bu 6 saatlik sürede olanları, daha sonra ayrıntılı bir şekilde anlatacağız



İletişim Başkanı Sn Burhanettin Duran ve Dışişleri Bakanı Sn Hakan Fidan’a ilgi ve alakaları için teşekkür ediyoruz

DESTEK MESAJLARI

Öte yandan Ünal ve Metan'ın gözaltına alınması Türkiye kamuoyunda geniş yankı buldu.

Birçok siyasi, sosyal medya üzerinden iki gazeteciye ilişkin destek mesajları yayınladı.

ÖMER ÇELİK: DERHAL SERBEST BIRAKILMALARI GEREKİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in kararına sert tepki göstererek "Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından gözaltına alınması basın özgürlüğüne saldırıdır.

Gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerekir. Süreci yakından takip ediyoruz. Gazetecilere dönük hukuksuzluğun sona ermesini bekliyoruz." diye konuştu.

TEVFİK GÖKSU: YAPILAN MÜDAHALEYİ KINIYORUM

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, olaya ilişkin şunları kaydetti:

İsrail’de görevlerini icra ederken gözaltına alındıklarını öğrendiğim Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal’a yapılan müdahaleyi kınıyorum.



Gazeteci kardeşlerimizin bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz.

FATMA ŞAHİN: TERÖR DEVLETİNDEN BAŞKA BİR UYGULAMA BEKLENEMEZDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gözaltı kararına tepki göstererek "Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail’de saatlerdir gözaltında.

Terör devleti İsrail’den başka bir uygulama beklenemezdi.

Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın!" ifadelerini kullandı.

EYYÜP KADRİ İNAN: HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜNE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR

Kararı 'Tipik bir işgalci refleksi olarak' nitelendiren AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadri İnan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İsrail güçlerinin Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ı hukuksuz bir biçimde gözaltına alması tipik bir işgalci refleksidir.



Arkadaşlarımıza yönelik bu müdahale tüm insanlığın haber alma özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır.



Bu saldırının nedeni, basın kuruluşlarımızın yaşanan gelişmeleri tüm dünyaya aktarma konusunda başarılı çalışmalarıdır.



Sürecin en yakından takipçisi olacağız

FARUK ACAR: HABER ALMA HAKKINA YÖNELİK ALÇAKÇA BİR SALDIRI

Yaşanan olaya ilişkin bir başka açıklama ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan geldi.

Gözaltı kararına sert tepki gösteren Acar, "Bölgedeki gerçekleri dünyaya duyurmak üzere görevleri başında olan Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından hukuksuzca gözaltına alınması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir saldırıdır.​

Hiçbir sansür ve baskı, hakikatin sesini kısmaya; dünyanın haber alma hakkını engellemeye yetmeyecektir. İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrını kınıyor; gazeteci kardeşlerimizin bir an önce serbest bırakılması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

JULİDE SARIEROĞLU: KABUL EDİLEMEZ BİR SALDIRIDIR

AK Parti Ankara Milletvekili Julide Sarıeroğlu da bir açıklamada bulunarak, şu sözleri sarf etti:

İsrail’de gözaltına alınan Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal’a yönelik bu müdahale hukuksuz ve kabul edilemez bir saldırıdır.



Basın mensuplarının görevlerini yerine getirirken hedef alınmaları, basın özgürlüğüne yönelik açık bir ihlaldir.



Gazetecilerimizin bir an önce serbest bırakılmasını temenni ediyor, kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.