İstanbul'un Esenler ilçesinde asker eğlencesi adı altında toplanan grup içerisinde bulunan bir kişi silahla havaya ateş açtı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri 20 yaşındaki S.Ö.'yü gözaltına aldı.
Ali Yerlikaya: İnsanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan ve 'asker eğlencesi' adı altında havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahıs, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Şahsı yakalayarak adalete teslim eden polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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