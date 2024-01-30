İstanbul Esenyurt'ta 23. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi İstanbul Esenyurt'taki lüks bir sitenin 23. kat penceresinden aşağı düşen İran uyruklu şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede 23 yaşındaki İran uyruklu Amir Sadra Abedini, 40 katlı binanın 23. kat penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü.

Asma kat tavanına düşen şahıs yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken Amir Sadra Abedini'nin cansız bedeni morga götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)