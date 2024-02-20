İstanbul Eyüpsultan'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü sıkıştı

DHA
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Topçular Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle otomobil, tramvay yolunda bulunan beton duvara çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Muhittin Demir (19) sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Demir, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Emniyet kemerini arkadan bağlamış
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Demir'in emniyet kemerini koltuğun arkasından taktığı görüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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