İstanbul Haliç'te köprü bariyerlerine çarpan araç alev aldı İstanbul Haliç Köprüsü'nde hafif ticari araca arkadan çarpan otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İHA

İstanbul'da sabah saat 05.30 sıralarında Haliç Köprüsü Edirne istikametinde zikzaklar çizerek gelen otomobil önündeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da bariyerlere çarparak durabildi.

Çarptıktan sonra otomobilin motor kısmında yangın meydana geldi.

Otomobilden yükselen yoğun dumanlar bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çabası sonucu kısa sürede söndürüldü.

Kazada çarpan arabanın içindeki 2 kişiden şoför yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı ve kazanın yaşandığı yolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapattı.

Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.