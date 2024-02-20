İHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesi D-100 kara yolu Bostancı Köprüsü mevkisinde hareket halindeki bir otomobilin önünü kesmeye çalışan şahsa araç çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralanan şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin çalışmalarının sona ermesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış