İstanbul Kağıthane'de 7 araca hasar veren kamyon kaçtı İstanbul Kağıthane'de sokak arasında seyir halinde olan kamyonun park halindeki 7 araca hasar vererek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir sokakta seyir halinde olan kamyon, park halindeki araçlara çarpa çarpa sokakta ilerlemeye devam etti.

Kamyon sürücüsünün araçlara çarptığı sırada yaptığı kazaları umursamadan yoluna devam etmesi ise pes dedirtti.

Sokakta bulunan 7 araca ve bir bakkalın tentesine çarpan kamyonun olayın ardından durmayarak kaçtığı öğrenildi.

Bazı araçların camları ve dikiz aynaları kırılırken bazı araçların da sürtmeden kaynaklı hasar aldıkları öğrenildi.

"Cellat gibi sağlı sollu vurup kaçtı"

Aracında 100 bin liralık hasar olduğunu iddia eden Selahattin Yılmaz, "Sabah saat sekize on kala gibiydi. Bir gürültüyle uyandım. Ama tahmin etmedim böyle bir kaza olacağını. Komşunun birisi telefonla aradı beni. Adam cellat gibi hiç durmadan önüne geçen arabayı sağını solunu vurarak gitmiş. Bir binanın kirişine sürterek geçmiş, telefon kablolarını falan kırmış. Ne araç plakasını doğru dürüst bulabildik. Karakola gittik, mağduriyetimizi dile getirmemize rağmen sağlıklı bir çözüm bulamadık. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. En az 100 bin lira bir hasarımız var" diye konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşananlar bir binanın güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde kamyonun sokakta duran araçlara çarparak ilerlediği, bir araca çarptıktan sonra aracın yola savrulduğu anlar görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)