İstanbul Kağıthane'de eski sevgilisini öldüren şahıs tutuklandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde Ali K. (64), eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nilay Kotan'a (42) sokak ortasında 15 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Kotan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Ali K.'nin Nilay Kotan'ın önünü kestiği, art arda ateş ettiği ve ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

SİLİVRİ'DE YAKALANDI

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Ali K.'nin daha önce de kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Ali K., Silivri'de yakalanarak gözaltına aldı.

Ali K., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.