İstanbul'un Kağıthane ilçesi Telsizler Mahallesi'nde yaşayan Metin A. (42) ve Songül A. (46) babalarının evine diğer kardeş Murat A.'nın oturtmasına tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
O esnada sinir krizi geçiren Murat A., silahını çekip kardeşlerini sokakta kovalamaya başladı.
Kardeşlerini vurdu
Sokağın başına kadar süren kovalamaca elinde silahlı olan Murat A., kardeşlerini bacaklarından vurarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince bacaklarından vurulan 2 kardeş ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından Murat A., olaydan kısa bir süre sonra Gültepe'de kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalandı.
Murat A., emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Detaylar ortaya çıktı
Yaralı Songül A. ve Metin A., polise verdiği ifadelerinde ise Murat A. ile babalarına ait olan daireyi bölüşme yüzünden tartıştıklarını, kardeşleri şüpheli Murat A.'ın babalarına ait olan dairede kendi oğlunu oturtması yüzünden çıkan kavga sonucu silahla yaralandıklarını söyledikleri ortaya çıktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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