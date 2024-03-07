İstanbul Maltepe'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı İstanbul Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA & Ensonhaber

İstanbul'un Maltepe ilçesi D-100 kara yolunda alkollü olduğu iddia edilen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DTA 439 plakalı otomobil ile 34 EYV 338 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 EYV 338 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki servis minibüsü ile Yeniden Refah Partisi'ne ait seçim otobüsüne arkadan çarptı.

1 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

34 EYV 338 plakalı araçta sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kadın sürücü gözaltında

Alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.