İstanbul merkezli 35 ilde siber suç operasyonu: 117 tutuklama

Siber suçlarla mücadele ülke geneline kararlılıkla sürdürülüyor.

Son olarak 35 ilde gerçekleştirilen başarılı operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

"YAKALANAN ŞÜPHELİ SAYISI 429 OLDU"

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden operasyonlar sonucu gözaltına alınan 429 şüpheliden 117'sinin tutuklandığını belirten Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu sözleri kullandı:

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 gündür süren operasyonlarımızda 354 şüpheliyi yakaladık. Ayrıca bu sabah İstanbul merkezli 15 ilde yapılan operasyonumuzda da; 75 şüpheliyi yakaladık ve yakalanan şüpheli sayısı 429 oldu



Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

"117 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI"

10 gündür süren operasyonlar: 35 il merkezli 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik 10 gündür düzenlenen operasyonlarımızda; 117 şüpheli şahıs tutuklandı. 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"ŞÜPHELİLERİN MÜSTEHCEN ÇOCUK GÖRÜNTÜLERİ BARINDIRDIKLARI BELİRLENDİ"

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları sosyal medya platformları ve oltalama(phishing) siteleri üzerinden 'kiralık bungalov, konut satışı, düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve post tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

"1 MİLYAR 52 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU"

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.



Operasyonlar sonucu yaklaşık 1 milyar 52 milyon TL değerinde 16 şirket, 13 konut, 37 adet araç, 8 adet motosiklet, 14 adet mesken, 7 adet dükkan, 13 adet arsa/tarla, 447 adet banka hesabı ile ziynet eşyalarına el konuldu.

BU SABAH İSTANBUL'DA DA OPERASYON YAPILDI: