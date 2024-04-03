İHA
İstanbul'un Güngören ilçesi Merter semtinde bir vatandaş kendisine yeşil ışığın yanmasıyla yaya geçidinden geçerken taksi şoförü aracı üzerine sürdü.
Yaya ile şoför arasında geçiş hakkı tartışması çıkarken şoför, yayayı darbetti.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.
Yaşananlar kamerada
Darbedilen yaya ise hastaneye kaldırılırken kaşına dikiş atıldığı ve burnunun kırıldığı öğrenildi.
Kavga anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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