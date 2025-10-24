Abone ol: Google News

İstanbul Sancaktepe'de kaza yapan araçtan yüklü miktarda uyuşturucu çıktı

İstanbul Sancaktepe'de uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı. Otomobilde yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 04:18
  • İstanbul Sancaktepe'de F.E. yönetimindeki otomobil, bir kamyonete çarptı ve kaza sonucu bir kişi yaralandı.
  • Kaza sonrası şüpheli davranışları nedeniyle polis, F.E.'nin otomobilinde yüklü miktarda uyuşturucu madde buldu.
  • F.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Atatürk Caddesi'nde F.E. yönetimindeki otomobil, kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken sürücüsü A.E. yaralandı.

Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracında sıkışan A.E., itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Kaza sonrası F.E.'nin şüpheli hareketleri üzerine otomobilinde detaylı arama yapan polis ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.E., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

