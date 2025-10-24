İstanbul Sancaktepe'de kaza yapan araçtan yüklü miktarda uyuşturucu çıktı İstanbul Sancaktepe'de uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı. Otomobilde yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.