İstanbul Sancaktepe'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü

İHA
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde Mesut Aras'ın aracını husumetlisi olduğu 2 kişi takip etti.
Şahıslardan biri aracından inerek Mesut Aras kontrolündeki araca kurşun yağdırdı.
Saldırgan, kendisini bekleyen diğer şahsın arabasına binerek kaçtı.
Olay yerinde can verdi
Saldırıya uğrayan Mesut Aras hayatını kaybetti.
Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken ölen kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.
Yapılan incelemede sokakta çok sayıda mermi kovanı bulundu.
Mesut Aras'ın cesedi olay yerine gelen cenaze aracına bindirilerek İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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