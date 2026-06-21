Aydın Kuşadası'nda Camgöz köpek balığının kıyıya vurduğu anlar

Aydın'da Kuşadası'nın Kadınlar Denizi Mahallesi'nde, dün saat 13.00 sıralarında sahile yüzmek için giden Birol Özmen, kıyıya vurmuş bir köpek balığı olduğunu fark edip, durumu EKODOSD'a bildirdi.

KÖPEK BALIĞI İNCELEMEYE ALINDI

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki dernek üyeleriyle bölgeye gidip, kumluk alana çıkarılan 'boz camgöz' cinsi ölü köpek balığını inceledi.

Köpekbalığı üzerinde yapılan incelemede, vücudunda herhangi bir yara, kesik ve darp izine rastlanmadı. 3 metre 8 santim uzunluğundaki köpek balığından alınan doku örnekleri, DNA çalışması için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü'ne gönderildi.

Aydın'da kıyıya vuran 3 metrelik boz camgöz köpekbalığı şaşkınlık yarattı

KIYIYA VURDUĞU ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Köpek balığına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dişi boz Camgöz köpek balığının kıyıya vurduğu anlar dikkat çekti.

O anlarda vatandaşlar cep telefonlarıyla bu olayı kayda aldı.