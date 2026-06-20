ABD - İran yarın İsviçre'de görüşecek: İşte yeni detaylar

ABD ile İran arasında yarın İsviçre’de yapılması beklenen görüşmeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İRAN HEYETİNİN MUHTEMEL ÜYELERİ BELLİ OLDU

Çeşitli kaynaklar, İran heyetinde yer alacak isimlere ilişkin iddialarda bulundu. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya haber kanalı, heyete İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın liderlik edeceğini öne sürdü.

Haberde, heyette ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, İran Petrol Bakanı Yardımcısı Hamid Bord, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin de yer alacağı iddia edildi.

Kaynaklar, İran heyetine önceki müzakere turunda olduğu gibi çeşitli alanlardan uzman komitelerin de eşlik edeceğini belirtti. Ayrıca, İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti’nin ekonomik komiteye başkanlık edeceği öne sürüldü.

GÖRÜŞMELERE UAEA BAŞKANI GROSSİ’NİN DE KATILACAĞI İDDİA EDİLDİ

İsrail basını, İran’ın nükleer programına ilişkin başlıkların ele alınacağı bazı teknik görüşmelere Uluslararası Atom Enerji Ajanası (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin de katılacağını iddia etti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF VE GENELKURMAY BAŞKANI MÜNİR DE GÖRÜŞMELERE KATILACAK

AA'ya konuşan Pakistan Başbakanlık Ofisinden bir yetkili, İsviçre'de yapılacak teknik düzeydeki görüşmelerde Pakistan'ı Başbakan Şahbaz Şerif'in temsil edeceğini söyledi.

Pakistanlı yetkililer ayrıca, İran-ABD müzakereleri için Tahran'da resmi temaslarda bulunan Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin de İsviçre'ye gitmek üzere hareket ettiğini aktardı.

Pakistan Başbakanlık Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Şerif ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in görüşmelere katılacağı teyit edildi.

Paylaşımda, Şerif'in üst düzey bir heyetle birlikte görüşmelere katılmak üzere İslamabad'dan İsviçre'ye hareket ettiği kaydedildi.

VANCE DE İSVİÇRE'YE GİDİYOR

ABD Başkanı Yardımcısı James David Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in halihazırda İsviçre’de bulunduğunu ve görüşmelere ilişkin çalışmalarını sürdürdüklerini açıklamıştı.

Vance'in, söz konusu görüşmelere katılmak üzere yakın zamanda İsviçre’ye doğru hareket ettiği duyuruldu.

ABD ve İran heyetleri, son olarak 11-12 Nisan tarihlerinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında bir araya gelmiş, taraflar hem dolaylı hem de yüz yüze temaslarda bulunmuştu.

ABD İLE İRAN ARASINDA SAĞLANAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.