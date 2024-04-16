İHA
İstanbul'un Silivri ilçesi Kurfallı Mahallesi'nde önceki gün İdris Ö. isimli şüpheli aralarında husumet bulunan Mesut K.'nin sahibi olduğu kahvehaneye gelerek av tüfeğiyle ateş etti.
Saldırıyı gerçekleştiren şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Çalışma başlatan ekiplerin kıskıvrak yakaladığı şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Yaşananlar kamerada
Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde şüphelinin olay yerine geldiği ve ateş ettiği görülüyor.
Kahvehanede oturan bazı kişiler paniklerken bazılarının da paniklemeyip oturduğu görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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