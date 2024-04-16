İstanbul Silivri'de kahvehaneye silahlı saldırı İstanbul Silivri'de bir kişinin aralarında husumet bulunan şahsın kahvehanesine av tüfeğiyle ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Silivri ilçesi Kurfallı Mahallesi'nde önceki gün İdris Ö. isimli şüpheli aralarında husumet bulunan Mesut K.'nin sahibi olduğu kahvehaneye gelerek av tüfeğiyle ateş etti.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Çalışma başlatan ekiplerin kıskıvrak yakaladığı şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yaşananlar kamerada

Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şüphelinin olay yerine geldiği ve ateş ettiği görülüyor.

Kahvehanede oturan bazı kişiler paniklerken bazılarının da paniklemeyip oturduğu görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)