Saadet Partisi'nden CHP'ye: Belediyeleri pavyona çevirdiler

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları sürüyor.

Milletin oyunu alıp, vergilerini cebe indirme derdindeki başkan ve bürokratlar, tek tek hesap veriyor.

Soruşturmalarda, sadece rüşvet ve irtikap pisliği değil değil çarpık gönül ilişkileri de ortaya saçılıyor.

SKANDALLAR BİR BİR ORTAYA ÇIKIYOR

Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyonda patlayan skandalda tutuklanarak görevden alınan Başkan Özkan Yalım, 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisiyle otel odasında basıldı.

Yalım'ın bunun dışında 3 sevgilisi daha olduğu, sevgililerini başka CHP'li belediyelerde işe soktuğu, bu kadınların işe gitmeden maaş aldıkları belirlendi.

Yalım'ın ayrıca bu kadınlara araba ve ev gibi pahalı hediyeler aldığı ortaya çıktı.

SAADET PARTİSİ TEPKİ GÖSTERDİ

Süreç bu şekilde devam ederken, CHP'nin 6'lı masa ortağı Saadet Partisi'nden yaşananlara sert tepki geldi.

TBMM'de Yeni Yol Grubu'nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, son günlerde belediyelerdeki görüntülere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BELEDİYE MAKAMLARINI PAVYONA ÇEVİRDİLER"

Açıklamalarında CHP'ye yönelik sert ifadeleri kullanan Arıkan, "Bizim milli görüş olarak 30 yıl önce kapısına 'rüşvet alan da veren de melundur' yazdığımız belediye makamlarını bugün pavyona çevirdiler." dedi.

"AHLAKSIZLIĞA KADRO AÇILIYOR"

Arıkan, "Bir ülkede iktidarın bürokratı, muhalefetin belediye başkanı ahlaksızlığa kadro açıyorsa o ülkede adaletle birlikte ahlak ve siyaset çökmüş demektir." ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Belediyecilik demek kaldırım taşı döşemek, sosyal yardım dağıtmak demek değildir. Belediyecilik demek bir şehrin haysiyetini korumaktır. Mülakatlarda hakkı yenen gençlerimizin kuryelik yaptığı bir ülkede iktidarın bürokratı, muhalefetin belediye başkanı ahlaksızlığa kadro açıyorsa o ülkede adaletle birlikte ahlak ve siyaset çökmüş demektir. Bizim çabamız bu çürümüş düzeni kökten değiştirmektir. Şehirlerimizi rant, belediyelerimizi bataklıktan kurtarıp yeniden adaletin kalesi yapmak için mücadele ediyoruz."