Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır paylaşımı! Hayranları beğeni yağdırdı.

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi'nde Çakır karakterini canlandıran usta oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

2003 yılında yayın hayatına başlayan ve geniş bir izleyici kitlesi yakalayan dizide Süleyman Çakır, 45. bölüme kadar hikâyede önemli bir rol üstlenmişti.

GELENEĞİ BOZMADI

Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ölüm yıl dönümünde rahmet ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerine yer vererek geleneği sürdürdü.

Bu paylaşım, kısa sürede büyük ilgi topladı ve takipçilerinden yoğun yorum aldı.